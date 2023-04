Lapo Elkann: "Leclerc spero resti a lungo. La Ferrari deve lottare per vincere, sempre"

TORINO - La Ferrari che non va. I piloti entrati nelle chiacchiere da mercato anticipato. I tecnici che scappano, in attesa di nuovi arrivi per rafforzare la Scuderia. La delusione dei tifosi per i risultati che latitano. Ne parla Lapo Elkann , grande appassionato e con la Rossa - e la Juventus - nel cuore. Ecco alcuni passaggi: «Voglio molto bene a mio fratello John - racconta a Leo Turrini su QN Motori - e so quanto soffra a vedere il Cavallino in difficoltà sulle piste del Mondiale. È poi è vero, mi piacerebbe moltissimo sottrarre la Ferrari, ovviamente intesa come F1, alla malinconia del suo presente. Credo da sempre che la Rossa da Gran Premio sia emozione pura. Del resto, è un grande insegnamento di mio nonno, Gianni Agnelli….».

Leclerc resti in Ferrari a lungo

«Semplicemente - continua Lapo - soffro come tutti i tifosi. Non mi rassegno all’idea di una Ferrari poco o niente competitiva. E già che ci sono aggiungo: spero che Leclerc resti a lungo a Maranello, è un campione autentico. Anche Sainz merita la riconferma. Per me la Rossa è un sentimento. Non si può viverla senza entusiasmo. Quando mio nonno mi portava alle gare, toccavo il cielo con un dito! Le corse sono il Dna del marchio. So che sembra una frase fatta, eppure è la verità. La Ferrari è una azienda fantastica, che dà soddisfazioni enormi ai suoi azionisti. Proprio per questo in pista deve lottare sempre per vincere. E sottolineo sempre».