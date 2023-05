F1, il paragone di papà Perez: "Checo e Verstappen come Senna e Prost"

ROMA - "Bisogna ricordare quando la McLaren aveva in squadra Senna e Prost. Oggi è lo stesso, adesso stiamo rivivendo quelle situazioni". Antonio Perez non si nasconde: per lui la situazione di Max Verstappen e del figlio Sergio in Red Bull è paragonabile a quella di Ayrton Senna e Alain Prost. Per il messicano, intervistato dal giornale locale "Esto", Checo non ha nulla da invidiare al campione del mondo: "Loro sono due tigri nella stessa gabbia che pensano allo stesso modo, e mangiano le stesse cose. Li vediamo entrambi cercare di strappare all’altro il giro più veloce, in qualifica lottano per la pole position e anche nelle prove libere vogliono essere i migliori".