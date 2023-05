Imola, GP F1 a rischio: l'inondazione fa paura, evacuato il circuito!

ROMA – Le condizioni di maltempo peggiorano sopra il cielo di Imola. E dopo l’esondazione del fiume Santerno, che nel primo pomeriggio ha allagato una parte del circuito, il crescere del livello dell’acqua, unitamente al peggioramento della perturbazione, hanno suggerito alla Protezione civile evacuare il paddock del circuito, in via precauzionale. Al momento dovrebbe essere tutto ok per il Gran Premio di Formula 1, ma non c'è certezza.

Imola, Paddock evacuato Il corso del fiume Santerno, che corre proprio in prossimità dell’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, ha superato il livello di guardia, esondando parzialmente già nelle ore scorse. Una situazione di pericolo, che non ha consentito la prosecuzione delle attività in corso sul tracciato. Tutto lo staff tecnico, la stampa e il personale presente è stato fatto allontanare fino a nuove disposizioni, con la Protezione Civile che monitora costantemente la situazione. Nelle prossime ore, secondo i bollettini emanati fino ad ora, la situazione dovrebbe migliorare, ma per il fine settimana alle porte, in cui è in calendario il ricco programma del Gran premio, è atteso un ulteriore peggioramento.

Maltempo, a rischio intero week-end sport in Emilia Romagna Ma il gran premio di Imola non è l'unico evento sportivo a rischio nel week-end cittadino, e più in generale in quello di tutta l'Emilia Romagna. Il sindaco della cittadina, Marco Panieri, ha già sospeso tutte le attività sportive all'aperto e al coperto, ordinando formalmente la chiusura di tutti gli impianti. Questo fino a domani, mercoledì 17 maggio, quando un nuovo summit presso il Centro Operativo Comunale (Coc), aperto 24 ore su 24, valuterà la situazione e le relative azioni da porre in essere. L'unica decisione ufficiale, al momento, è stata presa per gara-2 dei play-off della Serie A2 di basket tra Forlì e Chiusi. Una chiusura che, guardando al meteo, potrebbe non essere l'unica.

