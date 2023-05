F1, Ferrari con un tifoso in più. Zhang: “Supporto un team italiano”

MONTECARLO (Principato di Monaco) - " In Formula Uno tifo Ferrari , supporto un team italiano". Sono le parole del presidente dell'Inter Steven Zhang , rilasciate ai microfoni di Sky Sport, nel paddock di Montecarlo, poco prima della partenza del Gran Premio di Monaco.

Zhang sulla finale di Champions Inter-City

Il numero dell'Inter, poi, ha parlato della finale di Champions League, che vedrà il club nerazzurro sfidare per il titolo il fortissimo Manchester City di Pep Guardiola: "Sto immaginando la nostra finale? Se me l'aveste chiesto a inizio stagione non ci avrei creduto molto, ora la sto immaginando. Finalmente dopo la vittoria di ieri possiamo cominciare a prepararla e faremo il massimo", afferma Zhang.