Formula 1: Verstappen e Newey volano con la Coppa America

Aerodinamica e materiali avanzati proprio come in Formula 1, ecco i segreti di queste barche che grazie ai foil (appendi laterali mobili) viaggiano letteralmente sopra l’acqua, proprio come la RB19 del team Oracle Red Bull sfrutta al massimo il nuovo effetto suolo generato grazie ai nuovi regolamenti. Dettagli e segreti che Verstappen e Newey, il quale a lungo s’è intrattenuto con il team di progettisti davanti al computer, hanno potuto conoscere e approfondire nel quartier generale Alinghi di Barcellona, facendo una sessione al simulatore della squadra svizzera (sì, proprio come in F1) e cavalcando le onde del Mediterraneo a 100 chilometri orari insieme allo skipper Arnaud Psarofaghis nella Chase Boat del team che affiancava l’AC40 in allenamento.

«Ho trascorso una giornata fantastica con Alinghi Red Bull Racing e lo skipper Arnaud. Mi hanno portato in barca per vedere da vicino cosa fa il team e mi è piaciuto molto. È stato bello ascoltare le informazioni del team e approfondire l’aspetto tecnico, è affascinante capirne un po' di più» racconta il campione del mondo che traccia subito il parallelismo tra i due sport. «Sia la Formula 1 che la vela si basano sulla comunicazione e sul lavoro di squadra - afferma Verstappen -. Quando sono in macchina comunico con tante persone per far funzionare tutto durante un weekend di gara ed è lo stesso qui con un equipaggio di otto elementi. È tutta una questione di comunicazione e di lavoro di squadra per ottenere il miglior risultato possibile. Inoltre, nel fine settimana potrebbe piovere e, visto che sono già stato in acqua, potrebbe aiutarmi!».