F1 Canada: Leclerc secondo nelle FP3 dietro a Verstappen, Sainz quinto

MONTREAL - Max Verstappen è il più veloce nella terza sessione di prove libere al Gran Premio del Canada, nono appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota olandese, sul circuito di Montreal, firma il crono di 1:23.106 in condizioni di bagnato chiudendo davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, autore di un'ottima prova sotto la pioggia del pomeriggio canadese. Quinto tempo per l'altra Rossa di Carlos Sainz, protagonista di un incidente che l'ha visto perdere il controllo della vettura, finire in testa coda e andare a muro danneggiando la SF-23. Lo spagnolo sarà dai commissari per l'investigazione sul presunto impeding ad Alexander Albon.