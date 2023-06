Canada, Pole Verstappen. Ferrari: Sainz 8°, Leclerc fuori dai primi dieci

MONTREAL - Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio del Canada, nono appuntamento stagionale della Formula 1. L'olandese della Red Bull, in una qualifica bagnata e condizionata dalla pioggia, partirà davanti a tutti per l'ennesima volta in stagione, in prima fila con la Haas di un super Nico Hulkenberg. Qualifica nera per la Ferrari: Carlos Sainz partirà dall'ottava casella in griglia, mentre Charles Leclerc comincerà dall'undicesima posizione dopo l'eliminazione nel Q2. Finisce così un sabato disastroso per la scuderia di Maranello, cominciato con il botto di Sainz nelle prove libere 3.