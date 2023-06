F1, Alonso e Hamilton: la sfida dei vecchi leoni

Alonso e Hamilton non si beccano più. A Montreal i due vecchi leoni non sono riusciti a togliere nella a sua maestà Max Verstappen, l’uomo come Senna con le sue 41 vittorie, ma hanno dato vita in pista ad un robusto duello in pista e a un bel clima di reciproca irispetto sul podio e in conferenza stampa. Prima la gara. Lewis Hamilton è stato più brillante in partenza, poi Fernando Alonso lo ha superato dopo il pit stop e ha saputo resistere anche al ritorno del sette volte campione del mondo. Sul podio la stretta di mano è stata franca. E in sala stampa non sono mancati i complimenti. Forse L’Aston Martin sperava di fare ancora di più, Mercedes sapeva di dovere resistere su un circuito che non la esalta. Fernado Alonso lo ammette: «Speravamo di sfidare un po’ di più le Red Bull, ma abbiamo perso una posizione alla partenza con Lewis. Poi è stata una battaglia con la Mercedes e Lewis ha spinto per tutta la gara, quindi non ho avuto un giro in cui mi sono potuto rilassare un po’. È stata una battaglia incredibile. Credo che Lewis avesse un po’ più di ritmo alla fine. Tutti i 70 giri come fossero delle qualifiche».