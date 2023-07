Verstappen umilia Perez e le Ferrari: pit stop all'ultimo per giro veloce!

SPIELBERG - Una domenica perfetta per Max Verstappen al Gran Premio d'Austria, decimo appuntamento stagionale della Formula 1. La vittoria dell'olandese a Spielberg non è mai stata in dubbio, tanto che nel finale il campione in carica si è permesso anche un rischio che lo ha portato a conquistare un punto addizionale. All'ultimo, infatti, Verstappen ha fatto sosta ai box per montare gomme nuove e tentare la conquista del giro veloce, poi conquistato togliendolo all'altra Red Bull di Sergio Perez.