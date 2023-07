F1 Silverstone, ecco il Gp-Set: in pista anche Brad Pitt

TORINO - Voleva essere Valentino Rossi , almeno così disse qualche anno fa a Laguna Seca, rivelandosi fan accanito del Dottore. Brad Pitt sarà invece Sonny Hayes , sconosciuto (per ora) pilota di Formula 1 dell’undicesimo team comparso con box e muretto bianchi e auto nera e oro (omaggio alla storica Lotus griffata John Palyer Special di Ayrton Senna ) a Silverstone . Non si tratta di un anticipo di quanto fra pochi giorni verrà ufficializzato dalla Fia, con l’ingresso del Team Andreatti-Cadillac nel 2025, ma dei primi ciak di Apex , l’attesissimo film finanziato da Apple e co-sceneggiato e prodotto da Lewis Hamilton. Un ulteriore passo in avanti nella spettacolarizzazione della nuova Formula 1, che va oltre a “ Drive to Survive ”, la serie di Netflix che ha riavvicinato il Circus ai giovani e al grande pubblico. Un vero e proprio kolossal hollywoodiano girato durante il Gran Premio , una novità clamorosa.

Hamilton: "Apex sarà incredibile"

«Sarà piuttosto invasivo in termini di produzione, ed è qualcosa che in un certo senso dobbiamo controllare, ma sarà un altro modo per dimostrare che la Formula 1 non si ferma mai» afferma Stefano Domenicali, l’ad e presidente del Circus dopo aver accolto nel paddock il produttore Jerry Bruckheimer e il regista Joseph Kosinski, coppia vincente in “Top Gun: Maverick” e “Pirati dei Caraibi” stavolta proiettati sulla pista d’asfalto insieme al divo Brad Pitt, che fa coppia con Damson Idris, alias Joshua Pearce, l’altro pilota della monoposto del team ApexGP, una Formula 2 modificata dalla Mercedes nel cui abitacolo sono state istallate diverse micro-telecamere 6K. «Ho lavorato a lungo con Joe sul posizionamento delle camere, sarà incredibile. D’altronde avete presente l'effetto delle riprese e della regia di Top Gun? Sarà epico» racconta un “mega entusiasta” Hamilton, che finalmente vede diventare realtà un progetto al quale lavora da anni. «Abbiamo un cast fantastico. L’obiettivo è quello di rendere il più possibile l’essenza del nostro sport. La chiave è essere autentici e quindi credibili, dando una visione diversa da quella che gli spettatori sono abituati a vedere in tv».

Hamilton, le parole su Brad Pitt

Il sette volte campione del mondo, pronto al rinnovo del contratto con la Mercedes per conquistare l’ottavo titolo («prima della fine della stagione avremo concluso le trattative, ho ancora una fiducia totale nel team»), ha curato personalmente anche la preparazione dell’amico Pitt. «Brad è un attore icona, la sua presenza nel cast renderà tutto molto figo e avrà un impatto su tanta gente - assicura Lewis -. Ha sempre fatto un lavoro incredibile nei suoi film, sono davvero entusiasta di averlo nel cast. Insieme abbiamo fatto una giornata in pista a Los Angeles. Per uno che non ha mai corso, ha assolutamente l’occhio per farlo. D’altronde da sempre ama guardare la MotoGP ed è un super tifoso delle corse. Ho scoperto che ha talento per le traiettorie. È stato bello vedere che è sul pezzo anche come pilota». Insomma, un weekend molto importante per la F1 ma anche e soprattutto per Hamilton, che corre in casa e dovrà dividersi tra la voglia d’impresa (a Silverstone ha vinto otto volte, ma nonostante un nuovo pacchetto di sviluppi Mercedes la Red Bull quest’anno sembra imbittibile) e il ruolo di co-produttore di Apex, che dovrebbe uscire nelle sale tra fine 2024 e inizio 2025. Obiettivo vincere. Al botteghino e anche la sfida con Grand Prix, il film cult del 1966 sulla Formula 1.