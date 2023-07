F1, FP3 Ungheria: Ferrari indietro, Hamilton e Verstappen al comando

MOGYOROD - Lewis Hamilton è il più veloce nella terza sessione di prove libere al Gran Premio d'Ungheria, dodicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. All'Hungaroring il pilota britannico firma il crono di 1:17.811 precedendo le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, rispettivamente in seconda e terza posizione. Indietro la Ferrari nell'ultima ora di FP prima delle qualifiche, in programma nel pomeriggio alle ore 16: Charles Leclerc non va oltre il settimo tempo, appena davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Le Rosse andranno a caccia delle posizioni di vertice per la griglia di partenza della gara.