F1 Ungheria: Hamilton strappa la pole a Verstappen. Leclerc 6°, Sainz 11°

MOGYOROD - Lewis Hamilton conquista la pole position e partirà davanti a tutti nel Gran Premio d'Ungheria, dodicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota britannico torna davanti a tutti in qualifica per la prima volta dal 2021, precisamente dal GP d'Arabia Saudita, precedendo il leader della classifica Max Verstappen in prima fila. Beffato Lando Norris, vicinissimo alla pole ma solo terzo, in seconda fila assieme a lui anche l'altra McLaren di Oscar Piastri. In terza fila, dietro a Guanyu Zhou, c'è la Ferrari di Charles Leclerc. Indietro, invece, l'altra Rossa di Carlos Sainz, che partirà undicesimo dopo l'eliminazione nel Q2 arrivata dopo l'ultimo tempo firmato dal compagno di squadra.