F1, in Ungheria vince Verstappen. Ferrari dietro: Leclerc 7° e Sainz 8°

GP Ungheria: la cronaca

Spunto perfetto di Verstappen in testa, ma più indietro anche le Ferrari fanno il loro lavoro: Leclerc guadagna una posizione, seguito a ruota da Sainz che sale al sesto posto dopo essere partito undicesimo. Prima lo spagnolo e poi il monegasco rientrano per montare le hard, ma un problema durante il pit stop fa perdere tempo a Charles. Non finisce qui la domenica da incubo per Leclerc, penalizzato di 5 secondi per speeding in pit lane. Il monegasco non può evitare l'avvicinamento di Russell, ma per pochissimo mantiene la settima posizione davanti a Sainz dopo una gara complicatissima.

GP Ungheria: l'ordine di arrivo

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Sergio Perez (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Daniel Ricciardo (AlphaTauri) Nico Hulkenberg (Haas) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Kevin Magnussen (Haas)

OUT

Logan Sargeant (Williams)

Esteban Ocon (Alpine)

Pierre Gasly (Alpine)