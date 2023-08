F1: Wolff infortunato in vacanza, caduta in bici e frattura del gomito

ROMA - Certamente non un inizio di vacanze rilassanti per Toto Wolff . Il team principal della Mercedes ha deciso di dedicare il tempo libero a una delle sue grandi passioni, la mountain bike, ma come riportato da "PlanetF1.com", l'austriaco ha accusato la frattura del gomito del braccio sinistro a seguito di una caduta . Un infortunio confermato tramite Instagram dalla moglie Susie e anche dallo stesso team .

Obiettivo Zandvoort



Non è il primo incidente occorso fuori dalle piste per Toto Wolff. Già nel 2014 infatti il dirigente della Mercedes aveva accusato - sempre in bici - un infortunio ancora più serio, in un evento a Vienna, che non pregiudicò però la presenza nel GP successivo di Budapest. Dovrebbe accadere la stessa cosa anche in questi giorni, con la presenza al muretto di Wolff, quando il Circus ripartirà per la seconda parte di stagione a Zandvoort, dove è in programma il GP d'Olanda il prossimo 27 di agosto.