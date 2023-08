F1, Hamilton tra Verstappen e riscatto Mercedes: la scommessa per il 2023

ROMA - La prima vittoria stagionale, un successo che manca ormai da due stagioni, troppe per un nome come quello di Lewis Hamilton Il britannico ha centrato in Ungheria la pole dopo quella in Arabia Saudita nel 2021, tracciato sul quale ha ottenuto la vittoria numero 103 in carriera, l'ultima. "In Ungheria Max è stato superiore a tutti, arrivando a guadagnare fino a otto decimi a giro. Non so se siamo ancora pronti per competere con la Red Bull, ma posso dire che proveremo a centrare un successo entro la fine del 2023: mai dire mai".