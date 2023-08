Parla Andretti: la risposta a Marko e il 2025, che sta succedendo in F1

ROMA - Settembre. Manca sempre meno al momento in cui verranno dichiarati i nuovi ingressi nel Circus - a partire dal 2025 - da parte di Stefano Domenicali e la FIA. Diretto interessato Mario Andretti che ha risposto a Helmut Marko, il quale ha dichiarato che fosse più utile rilevare l'Alpine che aggiungere un nuovo team in F1. "Un'idea già esplorata negli anni passati, ma non andata a buon fine. - ha dichiarato a RacingNews365 - Noi comunque siamo aperti a ogni possibilità". Il campione del mondo del 1978 si riferisce alla tentata scalata in Sauber di due anni fa, oltre a altri tentativi rimasti vani.