F1, Williams nei guai: ex dipendente fa causa per 100 milioni, il motivo

ROMA - Fulmine a ciel sereno in casa Williams . L'ex responsabile marketing, Claudia Schwarz , ha infatti fatto causa al team per una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni di euro con l'accusa di mobbing e diffamazione . Secondo la Schwarz all' interno della casa inglese di F1 diversi elementi avrebbero tentato di umiliarla e rovinare la reputazione, facendo inoltre trapelare u na relazione con con l’ex amministratore delegato di Dorilton Capital, Darren Fultz.

Williams all'attacco

Non si è restati però con le mani in mano in casa Williams. Il team ha sua volta intentato causa contro la Schwarz per 6.9 milioni di euro, accusata di aver truffato su addebiti non inerenti il lavoro. Sempre voci arrivate da Grove parlano dell'ex CMO come di una donna "attaccabrighe, con tendenze sociopatiche, capace di creare un ambiente di paura". Accuse negate in maniere perentorio dalla Schwarz che ha smentito anche la storia con Fultz.