Sainz shock, rapinato a Milano insegue e ferma i ladri! La ricostruzione

La rapina a Sainz: ricostruzione

Sainz è stato avvicinato in strada da due uomini che gli hanno sfilato l'orologio dal polso. Immediata la reazione del pilota e della sua guardia del corpo, che insieme ad alcuni cittadini, hanno iniziato a rincorrere i malviventi che alla fine sono stati raggiunti e bloccati in Via Montenapoleone. Poco dopo gli agenti di polizia hanno preso in custodia i rapinatori mentre Sainz è stato poi riaccompagnato in hotel.