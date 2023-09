Ferrari, come fare a Singapore: pasti leggeri, riposi brevi e meno smartphone

Torino - Il carico aerodinamico che fa mettere a terra i cavalli tra i muretti delle strade di Marin Bay? La power unit che deve fornirli in abbondanza e soprattutto gestibili, ottimizzando la parte elettrica a livello di trazione? La strategia da azzeccare in una gara che storicamente (non ditelo a Felipe Massa...) comporta l’ingresso di safety car se non l’esposizione di bandiere rosse?

Tutte chiavi del GP di Singapore, primo atto del back-to-back asiatico (la settimana prossima si correrà in Giappone), ma per vincere una dei gran premi più estremi del Mondiale di Formula 1, disputata nel caldo-umido (temperature tra i 27° e i 31° C e tasso superiore all’80%) e di notte sotto i riflettori, ci vuole anche e soprattutto un fisico bestiale. E quindi prepararlo. Più che in palestra, a tavola e nel... letto, perché il sonno è un’arma decisiva. Sì, chiamiamola davvero Formula Benessere, come fa la Ferrari, che in attesa di prendere la Red Bull in pista, in questo campo parte in pole. E vuole vincere con Mex-Ex, il suo medical partner.

Formula Benessere, parla Fernando

«Ferrari pone sempre al centro la salute della persona attraverso il programma Formula Benessere - afferma Fred Fernando, fondatore con Alessandro Biffi del centro romano di medicina sportiva -, che comprende controlli clinici annuali con la promozione dei corretti stili di vita e la prescrizione dell’esercizio fisico, dunque siamo convinti che tutti membri della squadra sapranno far fronte senza problemi alle condizioni estreme che si trovano a Singapore nel mese di settembre».