Ferrari ancora avanti nelle FP3 di Singapore: comanda Sainz, Leclerc 5°

SINGAPORE - Carlos Sainz è il più veloce nella terza sessione di prove libere al Gran Premio di Singapore, sedicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota spagnolo, con il tempo di 1:32.065, precede la Mercedes di George Russell e la McLaren di Lando Norris. Ancora indietro la Red Bull di Max Verstappen, quarto davanti all'altra Ferrari di Charles Leclerc: per il monegasco un'ora più complicata rispetto a quella del compagno di squadra, con un po' di nervosismo e un tentativo di migliorare il proprio crono fallito a causa di una leggera sbandata in curva. Sesto tempo per l'altra Mercedes di Lewis Hamilton. Alle ore 15 le qualifiche.