Stroll distrugge la macchina, Leclerc arriva e lo schiva: Singapore shock

SINGAPORE - Brutto incidente per Lance Stroll durante le qualifiche al Gran Premio di Singapore, sedicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota canadese, al termine del Q1, perde il controllo della propria monoposto, finendo in testacoda e colpendo le barriere, prima di finire a centro pista con la macchina distrutta. Attimi di apprensione anche per la Ferrari di Charles Leclerc, che arriva subito dietro e riesce di poco a schivare il collega evitando un ulteriore disastro.