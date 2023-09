"Red Bull inguidabile, macchina scivolava!": Singapore, furia Verstappen

Sulla penalità

Ma non finisce qui, perché Verstappen rischia anche una penalità per impeding in qualifica: "In pit lane si ferma la gran parte dei piloti - le sue parole -. Quando c’è il verde di solito il primo entra in pista, ma vuoi un certo gap soprattutto su un circuito cittadino, per cui gli altri aspettano prima di andare avanti. Io mi sono trovato tante macchine davanti e quindi ho voluto fermarmi e aspettare un po’ per fare un outlap normale e non dover guidare con lentezza eccessiva in pista. Parlerò con gli steward, ma onestamente dopo le prestazioni che abbiamo avuto oggi una penalità non conta niente".