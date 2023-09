Ferrari, Leclerc in seconda fila. Sainz 6°, pole Verstappen in Giappone

SUZUKA - Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota olandese, reduce da un weekend complicato a Singapore, si riprende il comando nella tappa di Suzuka, assicurandosi la prima casella in griglia appena davanti a un super Oscar Piastri, che mette la sua McLaren in prima fila precedendo il compagno di squadra Lando Norris, che condividerà la seconda fila con la Ferrari di Charles Leclerc, quarto in qualifica. L'altra Rossa di Carlos Sainz, vincitore la scorsa domenica a Singapore, comincerà dalla sesta posizione dietro all'altra Red Bull di Sergio Perez. Nel Q1 da segnalare la bandiera rossa esposta dopo un incidente per Logan Sargeant, finito a muro danneggiando la monoposto, ma uscendo illeso dal botto.