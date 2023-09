F1, Hamilton alza la voce: "Non dobbiamo dimostrare niente"

ROMA - La Mercedes sembra essere molto lontana dagli anni in cui dominava nettamente il Mondiale di Formula 1 , ruolo che adesso hanno assunto la Red Bull e Max Verstappen . L'olandese è ad un passo dal suo terzo titolo iridato e vuole mettere nel mirino il suo grande rivale Lewis Hamilton che, dal suo canto, spera di trovare una svolta insieme alla Mercedes . L'obiettivo del sette volte campione del mondo, infatti, è quello di provare a tornare davanti a tutti per staccare Michael Schumacher nell'albo d'oro.

Hamilton: "Non ci fermeremo"

Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, attraverso i propri profili social, ha voluto commentare quanto accaduto a Suzuka incoraggiando la Mercedes in vista dei prossimi appuntamenti: “Il risultato non è dei migliori, però non ci sono dubbi sul fatto che il talento del mio team sia incredibile. Possiamo contare su alcuni dei migliori ingegneri del settore e i nostri risultati parlano da soli. Non dobbiamo dimostrare niente. Sappiamo come tornare al top e non abbiamo intenzione di fermarci“.