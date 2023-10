Ferrari, Leclerc punge Binotto? "Difficile trovare persone come Vasseur"

ROMA - Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc , nel corso di questa stagione ha riscontrato diverse difficoltà in pista tanto da non riuscire a rendere come avrebbe voluto. Il monegasco, infatti, nelle ultime settimane ha un po' pagato il confronto diretto con il suo compagno di squadra Carlos Sainz , che ha avuto un rendimento decisamente migliore portando a casa anche la prima ed unica vittoria della Rossa in questa stagione. Ad ogni modo Leclerc confida nella squadra e soprattutto nel team principal Frederic Vasseur .

Leclerc: "Vasseur mi conosce da tempo"

“Vasseur mi conosce da molto tempo e tre di noi c'è sempre stato un legame molto speciale. Lui è bravo a motivarti e a calmarti, poi con me si è sempre rivelato molto diretto. Questo è quello che mi serve per rendere al meglio in pista. Vasseur è molto onesto e quanto arrivi in Formula 1, su una Ferrari, è difficile trovare delle persone così". Queste le dichiarazioni del pilota della Ferrari, Charles Leclerc, rilasciate durante una lunga intervista concessa a 'The Race', durante la quale sembra aver voluto mandare una frecciatina nei confronti di Mattia Binotto.