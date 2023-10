F1, in Qatar problemi di sicurezza: la Fia impone una decisione

LOSAIL -Arriva a poche ore dall'inizio della gara la svolta attesa per il Gran Premio del Qatar di Formula 1. Sul circuito di Losail, a causa dei cordoli “piramidali” presenti a bordo pista, i piloti saranno costretti a effettuare almeno una sosta ogni 18 giri, in modo che gli pneumatici non vengano danneggiati. Questo farà sì che ogni vettura effettui almeno tre pit-stop durante i 57 giri della gara in medio oriente, a meno di interruzioni non previste.