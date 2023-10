F1: Hamilton, Leclerc e quel millimetro di legno che uccide lo spettacolo

Hamilton e Leclerc: cosa dice il regolamento

Si tratta della tavola di legno (Jabroc) con inserti di titanio (quelli che a contatto con l’asfalto nei saltellamenti dell’auto provocano le scintille che vediamo in tv) che serve per proteggere la straordinaria complessità e delicatezza (con condotti di carbonio per gestire i flussi e garantire l’effetto suolo) del fondo vero e proprio. Per regolamento (articolo 3.5.9 e) deve essere spessa 10 millimetri, con un’usura concessa di 1. Insomma, a fine gara (o prove) deve essere di almeno 9 mm. Sulla Red Bull di Verstappen (50ª vittoria) e la McLaren di Lando Norris (promosso dal 3° al 2° posto), ovvero le altre due vetture controllare dai commissari, tutto era nei parametri di regolarità. Sulla Mercedes numero 44 e la Ferrari numero 16 no. Di qui la squalifica di Hamilton e Leclerc, firmata dal delegato tecnico Jo Bauer.