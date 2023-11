Diretta Sprint F1 GP Brasile 2023: dove vederla in tv

SAN PAOLO - Tutto è pronto per il Gran Premio del Brasile, valido come ventunesimo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1. Sul circuito di Interlagos va in scena la sesta e ultima Sprint stagionale. In una sessione di qualifiche condizionata e poi interrotta dal maltempo, Max Verstappen ha firmato la pole position davanti a un Charles Leclerc straordinario. La Sprint Shootout prenderà il via alle 15 di sabato 4 novembre, mentre la Sprint comincerà alle 19:30. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà disponibile la visione in differita, rispettivamente alle 19:30 e alle 21:30.