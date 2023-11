Verstappen, l’uomo dei record: 11ª pole in stagione, mai nessuno come Max

Carlos Sainz e il proprio box non sono stati altrettanto reattivi. Il madrileno ha un po’ tentennato e l’ottava posizione a 1”262 dalla vetta è stata la conseguenza. Un Leclerc che, in vista del GP di domani, partirà davanti a tutti i competitors per il ruolo di seconda forza in pista, considerando il quinto e sesto posto di Lewis Hamilton e George Russell (Mercedes), il settimo e il decimo di Lando Norris e di Oscar Piastri (McLaren), il nono di Sergio Perez (Red Bull) e il quarto di Fernando Alonso, non certo rallegrato dalla prova di Stroll. Certo, nel caso di Checo un po’ di sfortuna ha inciso per la bandiera gialla innescata dall’uscita di pista di Piastri. Il monegasco aveva un bel sorriso stampato uscendo dalla macchina, perché il Brasile nei time-attack passati mai gli aveva regalato soddisfazioni. Lo 0-4 in favore dei team-mate non dava così tante certezze, ma ieri il buon Charles ha cambiato il trend , considerando chee il proprio box non sono stati altrettanto reattivi. Il madrileno ha un po’ tentennato e l’ottava posizione a 1”262 dalla vetta è stata la conseguenza. Un Leclerc che, in vista del GP di domani, partirà davanti a tutti i competitors per il ruolo di seconda forza in pista, considerando il quinto e sesto posto di Lewis Hamilton e George Russell (Mercedes), il settimo e il decimo di Lando Norris e di Oscar Piastri (McLaren), il nono di Sergio Perez (Red Bull) e il quarto di Fernando Alonso, non certo rallegrato dalla prova di Stroll. Certo, nel caso di Checo un po’ di sfortuna ha inciso per la bandiera gialla innescata dall’uscita di pista di Piastri.

Il meteo oggi darà tregua?