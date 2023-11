F1 GP Qatar 2023, diretta gara: dove vederla in tv e orario partenza

LOSAIL - La gara del Gran Premio del Qatar chiude il ventiduesimo appuntamento della stagione di Formula 1. Si riparte dalla pole position conquistata da Charles Leclerc dopo le qualifiche del sabato. La Red Bull di Max Verstappen scatterà dalla seconda posizione, dopo la penalità di 10 punti che ha declassato Sainz fino alla dodicesima posizione. Il via alla gara è fissato alle ore 7 di domenica 18 novembre con diretta su Sky (canale 207), oltre che in streaming su Sky Go e NOW. La gara sarà visibile anche in chiaro in diretta su TV8.