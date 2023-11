F1 GP Abu Dhabi 2023, diretta gara: dove vederla in tv e orario partenza

ABU DHABI - La gara del Gran Premio di Abu Dhabi chiude l'ultimo appuntamento della stagione di Formula 1. Si riparte dalla pole position conquistata da Max Verstappen dopo le qualifiche del sabato davanti a Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz partirà lontano dai primi. Il via alla gara è fissato alle ore 14 di domenica 26 novembre acon diretta su Sky (canale 207), oltre che in streaming su Sky Go e NOW. La gara sarà visibile anche in chiaro in differita su TV8.