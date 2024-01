Ferrari, Vasseur: "Calendario a 24 gare non mi preoccupa. Ecco che faremo"

Il Campionato mondiale di Formula 1 del 2024 si appresta a iniziare con una novità assoluta: saranno 24 le gare previste in calendario , come la scorsa stagione, ma la successiva cancellazione dei Gran Premi di Cina ed Emilia-Romagna fa sì che quest'anno si registri un record in questo sport. In merito, e sulla possibilità che ciò possa creare particolare stress ai piloti e ai singoli membri di ogni team , si è espresso il Team Principal della Ferrari Frederic Vasseur , che ai giornalisti presenti ha dichiarato: "Dobbiamo tenere presente che un paio di anni fa facevamo fatica a trovare piste ed eventi. Oggi abbiamo molte proposte, siamo in grado di partecipare a 24 gare e anche di essere probabilmente un po' selettivi sugli eventi".

L'idea

"Dobbiamo avere l'approccio migliore per i meccanici, perché fa parte della prestazione, fa parte dell'affidabilità. Non era strano che ci fossero più errori nei pit stop ad Abu Dhabi rispetto ad altre gare. Penso che tutti fossero esausti. Il calendario fitto? Significa che dobbiamo pensare forse ad avere una rotazione in termini di meccanici, o a mantenerne alcuni per le gare e ad averne un altro gruppo a casa, che si prenda cura delle vetture quando tornano in fabbrica. Penso che abbiamo modo di fare bene, abbiamo spazio per gestirlo in un modo migliore. Dobbiamo, però, lavorare sul calendario, sicuramente. L'anno prossimo avremo la prima parte della stagione nell'Estremo Oriente con Melbourne, Giappone e Cina di seguito, quindi permetteremo ad alcuni meccanici e piloti di rimanere qualche volta in questa parte del mondo, sarà utile. Poi dobbiamo gestire bene la squadra, farla riposare un po’, ma non credo che dobbiamo ridurre il numero degli eventi", ha concluso Vasseur.