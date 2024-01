Leclerc show anche sulla neve: prima gara 2024 è sullo slittino in notturna

Leclerc e la gara di slittino in notturna

In attesa di ripartire con la Ferrari, Leclerc ha infatti preso parte a una particolare gara di slittino in notturna e ha condiviso sui social network il video della 'discesa' in bob lungo un ripido pendio di una pista da sci: “Primo giorno di gara del 2024. Da tanto tempo non mi divertivo così tanto”, ha scritto il pilota sul suo profilo Instagram.

Leclerc e la scalata in tuta rossa

Mentre è in procinto di ricaricare le pile in montagna, il pilota monegasco della Ferrari ha documentato sui social anche come ha scalato una montagna, sotto la neve e rigorosamente in tuta rossa!