Motori, il rombo di Sky: numeri da record

Record stagionale su Sky per il Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1: una media di un milione 447 mila spettatori complessivi e di 2 milioni 547 mila spettatori unici, con il 13% di share (permanenza del 57%). In total audience il live media è stato di oltre un milione 7 mila spettatori complessivi. Sky Sport Formula 1 è il canale più visto della piattaforma nelle 24 ore. Su TV8, in differita alle 18.30, la corsa ha raccolto un milione 474 mila spettatori medi complessivi, con l’11% di share.