Verstappen scappa via dalla sua Red Bull: “C’è puzza di bruciato”

Problemi per la Red Bull nel corso delle seconde prove libere del GP in Canada. Max Verstappen mentre guidava ha infatti avvertito e successivamente comunicato via radio al team di aver sentito "puzza di bruciato". Successivamente il pilota olandese è tornato ai box. Il team ha analizzato quanto accaduto per poi confermare che si è trattato di un problema all'ERS (il sistema di recupero energia). Ora i meccanici della Red Bull lavorano sulla RB20 che monta la terza power unit della stagione. Quest'ultima non è in pericolo, come sottolineato dal team principal Horner.