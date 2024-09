Leclerc sulla scelta di Newey: "Dimostreremo che ha sbagliato. Ferrari è la numero 1"

"Non sono deluso per la scelta di Newey, perché con lui abbiamo parlato e abbiamo provato. Ha fatto la sua scelta e la rispetto, ognuno è libero in tal senso. Lui ha ritenuto meglio l'Aston Martin, per me la Ferrari resta la squadra numero uno. Peccato per Adrian": così Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport, commenta la scelta dell'ingegnere inglese che ha scelto l'Aston Martin dopo essere stato a lungo vicino alla Ferrari. "Io credo molto più nel gruppo che nel singolo - ha aggiunto il monegasco - e noi abbiamo tantissime persone super talentuose. Sono certo che questo è il team vincente e Vasseur sta facendo un lavoro straordinario e creando le basi per i prossimi anni. Faremo di tutto per dimostrare a Newey che ha avuto torto a non venire in Ferrari".