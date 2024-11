F1, qualifiche Sprint in Brasile: Leclerc brilla, Sainz 5°. Piastri in pole

Oscar Piastri sorprende nelle qualifiche sprint e conquista la pole position del Gp del Brasile . Con la sua McLaren si mette davanti a tutti grazie al miglior tempo fatto segnare in 1.08.899. Niente da fare per Lando Norris e Charles Leclerc , rispettivamente secondo e terzo sulla griglia dei tempi, così come su quella della gara breve del sabato, con un distacco di ventinove millesimi due decimi e mezzo rispetto al poleman australiano. Quarto Max Verstappen , che mette la sua Red Bull davanti alla Ferrari di Carlos Sainz , quinto al termine della sessione. Sesto George Russel l su Mercedes, seguito da Pierre Gasly su Alpine e Liam Lawson su Racing Bulls, con Alexander Albon (Williams) e Oliver Bearman (Haas) a chiudere la top ten dei tempi.

Le parole di Leclerc dopo il terzo posto nelle qualifiche

"Sono contento perché abbiamo tratto il massimo risultato per quest'oggi. La McLaren è davvero velocissima, in questo weekend siamo un po' più indietro, per cui sarà importantissimo fare tanti punti". Queste le parole di Charles Leclerc, pilota della Ferrari dopo il terzo posto in griglia conquistato nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Brasile, sul circuito di Interlagos.

Sainz: "Nella Sprint ci saranno tante incognite"

"Nella sprint ci saranno tante incognite, cercherò di divertirmi e fare una bella gara vista la posizione di partenza. Poi nelle qualifiche spingerò ancora per ottenere il massimo in vista della gara di domenica". Queste le parole di Carlos Sainz, pilota della Ferrari intervenuto in seguito al quinto posto in griglia conquistato nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Brasile, sul circuito di Interlagos.

Vasseur: "Il passo c'è e abbiamo due macchine in top-5"

"È il meglio che potevamo fare oggi con l'assetto che avevamo con questo format delle qualifiche. Cercheremo di fare un lavoro migliore domani per le qualifiche vere, ma è anche una buona posizione per la gara sprint". Così il team principal Ferrari, Frederic Vasseur, dopo le qualifiche della gara sprint a Interlagos. "Abbiamo vinto le ultime due gare partendo dalla seconda fila, non so se è una buona posizione, ma quantomeno il passo c'è e abbiamo due macchine in top-5", ha aggiunto il francese ai microfoni di Sky Sport. "Il circuito è stato riasfaltato ma è ancora quello con più dossi. Tutti stanno soffrendo per questo ma la McLaren probabilmente ha fatto un lavoro migliore e hanno trovato un assetto che garantisce maggior guidabilità - ha spiegato Vasseur -. Aspettiamo le previsioni meteo per le qualifiche e la gara, dobbiamo tenere a mente che la gara di domenica è quella più importante in termini di punti, quindi la scelta delle gomme sarà più sulla scelta di domenica che su quella di sabato. Sarà una lotta lunga fino alla fine, avremo gare positive e altre probabilmente più difficili, intanto partire dalla seconda fila sarà una buona opportunità".