Gp Brasile, doppietta McLaren nella sprint. Ferrari fuori dal podio

Lando Norris vince la sprint race del Gran Premio del Brasile. A San Paolo, il pilota McLaren taglia il traguardo tavanti al compagno di squadra Oscar Piastri nella quinta e penultima gara veloce della stagione, valida inoltre per il ventunesimo appuntamento del mondiale . Terzo posto per Max Verstappen . Il pilota RedBull è stato inoltre segnalato per avere violato il delta time in regime di Virtual Safety Car durante il tantivo di sorpasso su Piastri: l'olandese rischia una penalizzazione di 10 secondi. Fuori dal podio le due Ferrari , con Charles Leclerc e Carlos Sainz che chiudono rispettivamente al quarto e quinto posto. La classifica costruttori vede ora la McLaren portarsi a quota 581 punti, con un vantaggio di 35 punti sulla Rossa. Prossimo appuntamento alle ore 19 per le qualifiche del Gp in programma domenica 3 novembre alle ore 18 sul circuito di Interlagos.

L'ordine di arrivo

1. Lando Norris - McLaren

2. Oscar Piastri - McLaren - +0.593

3. Max Verstappen Red Bull Racing - +1.497*

4. Charles Leclerc - Ferrari - +5.656

5. Carlos Sainz - Ferrari - +7.224

6. George Russell - Mercedes - +12.475

7. Pierre Gasly Alpine - +18.161

8. Sergio Perez Red Bull Racing - +18.717

*Verstappen sotto inchiesta: seguono aggiornamenti.

Norris: "Piastri meritava di vincere"

Queste le parole del vincitore della sprint: "Non so se sarei riuscito a superare Piastri senza lo scambio di posizioni, non sono orgoglioso di questa vittoria ma naturalmente abbiamo fatto un gran lavoro di squadra. Non sono molto fiero di questa vittoria, ma abbiamo lavorato bene come team e ringrazio Piastri, che meritava la vittoria. Abbiamo un gran passo e sono ottimista sia per le qualifiche che per la gara di domani. Mi sentivo un po' più veloce ma non avevo margine per il sorpasso. È difficile la gestione in gare sprint come quella di oggi".

Leclerc: "Ancora problemi con il lift and coast"

"Abbiamo avuto problemi con la gestione del lift and coast. L'ho notato anche il weekend scorso e ad Austin. C'è da lavorarci. Però a parte questo la gara è stata difficile. Ho provato a mettere pressione a Norris a inizio gara e verso la fine è stato ancora più difficile perché non c'erano più le posteriori. Abbiamo perso un punto rispetto a quello che potevamo fare".

Sainz: "Non al livello della McLaren"

"Tanti errori all'inizio. Si scivolava tantissimo in pista e io ho fatto tre quattro errori durante la gara. In questa pista quando vai fuori linea prendi molto sporco sulle gomme. Non siamo al livello della McLaren al momento e dobbiamo fare qualcosa sulla macchina".

Verstappen: "Vedremo cosa è successo"

"Ho cercato di sfruttare l'effetto Drs il più possibile. Sapevo che avrebbe aperto l'inchiesta. La gara comunque è stata positiva. Ho voluto sfruttare il mio momento. Sono rimato bloccato nel treno Drs, così ho aspettato che altri commettessero degli errori. Leclerc ne ha commesso uno e quando ho avuto l'area pulita ho cercato di ricucire il divario con la McLaren. Poi è arrivata la bandiera gialla ed è finita la ia gara. Sicuramente è andata meglio del previsto. Non ho potuto attaccare nessuno e ho dovuto aspettare che gli altri calassero per via delle gomme e ne ho approfittato. Inchiesta? Non so, vedremo cosa è successo".