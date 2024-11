Sainz a muro, Verstappen eliminato e furioso: GP Brasile, caos qualifiche

Qualifiche complicate in Brasile, con in palio la pole position del 21º appuntamento stagionale. Fuori pista Carlos Sainz, che si schianta contro le barriere nel corso del Q2. Lo spagnolo sta bene e partirà dalla 13ª posizione, danneggiata invece la monoposto: la gara è in programma alle ore 18. "Sul bagnato la macchina ha sempre avuto difficoltà - ha dichiarato - anche se l'incidente è stato un mio errore per il quale mi scuso. Un mio errore per il quale mi scuso, anche se quest'anno sul bagnato non sono mai andato bene. Abbiamo sempre fatto fatica a mettere le gomme in temperatura. Una condizione non ideale, per la quale dovremmo sicuramente migliorare in vista della gara". Eliminato anche Max Verstappen, che scivola al 17ª posto a seguito della penalità di 5 posizioni per sostituzione dell'endotermico. L'olandese non è inoltre riuscito a rientrare tra i primi 10 dopo la bandiera rossa sventolata per il fuori pista di Stroll. Furioso il pilota Red Bull: "Ora non so che gara potrà essere", ha dichiarato. Verstappen era stato penalizzato anche al termine della Sprint race vinta da Norris. Le qualifiche hanno avuto luogo nella mattinata di domenica 3 novembre, in quanto le forti piogge hanno reso impossibile lo svolgimento delle sessioni previste per il sabato. Sono in totale 4 le bandiere sventolate in pista, tra cui quella per lo schianto di Fernando Alonso, uscito anche lui illeso dalla monoposto.