Verstappen campione del mondo: quarto titolo come Prost e Vettel

Max Verstappen è campione del mondo per la quarta volta. A due gare dal termine del mondiale, il pilota olandese scrive ancora una volta il proprio nome nell'albo d'oro della Formula 1 , grazie al 5º posto ottenuto nel Gran Premio di Las Vegas, che ha visto salire sul primo gradino del podio George Russell , seguito dal compagno di squadra e prossimo ferrarista Lewis Hamilton . Sul podio anche la Rossa di Carlos Sainz , che taglia il traguardo davanti Charles Leclerc . La Ferrari tornerà in pista in Qatar per continuare la caccia al titolo costruttori. Verstappen, a cui è bastato chiudere davanti a Lando Norris , raggiunge Alain Prost e Sebastian Vettel . Davanti a loro, Juan Manuel Fangio con 5 mondiali vinti, poi Michael Schumacher e Lewis Hamilton con 7 titoli.

Verstappen: "Oh mio Dio. Che stagione!"

Queste le primissime parole del pilota Red Bull: "Oh mio dio! Che stagione! Quattro volte! Grazie ragazzi, grazie!". L'olandese ha poi aggiunto: "È stata una lunga stagione, abbiamo iniziato in modo incredibile, con tante vittorie, ma poi abbiamo avuto un periodo duro, ma come squadra siamo rimasti uniti e abbiamo continuato a lavorare sui miglioramenti e ce l'abbiamo fatta. Sono incredibilmente orgoglioso. Essere qui come quattro volte campione del mondo è qualcosa che non avrei mai pensato possibile, quindi al momento mi sento solo sollevato e anche molto orgoglioso. La scorsa stagione stagione era stata molto migliore, con tante vittorie ma questa mi ha insegnato molto, anche se è stata molto impegnativa, anche a livello personale. Io ho mantenuto la calma, il team mi ha dato davvero un sostegno enorme spingendo sempre, in pista e in fabbrica, per darmi una macchina speciale. L'anno prossimo? Ci sarà una battaglia con diversi team in lizza, ma intanto finiamo bene questa stagione e poi prendiamoci un po' di riposo prima di pensare al 2025".