Gp Qatar, Norris in pole nella Sprint. Ferrari, la posizione di Leclerc e Sainz

Leclerc: "Impossibile pensare alla vittoria"

Non nasconde il proprio rammarico il pilota monegasco, intervenuto al termine delle qualifiche per fare il punto sulla corsa al titolo costruttori: "Le nostre aspettative della vigilia erano state superate nelle libere mentre sono state rispettate nelle qualifiche, non partiremo da una buona posizione nella Sprint. Quando dai tutto e arrivi solo in quarta e quinta posizione non sei contento. Nelle libere la macchina era andata oltre le aspettative, mentre questa qualifica ci ha fatto tornare con i piedi per terra. Avevamo la speranza di poter fare meglio dopo delle buone libere, mentre le aspettative che avevamo alla vigilia sono state rispettate. Non siamo nella posizione migliore, ma non si può mai sapere. Per ora dobbiamo guardare alla prestazione messa in pista in qualifica, che rappresenta la più fedele relativamente alle previsioni per la gara".