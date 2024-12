Leclerc tiene in vita la Ferrari: 2° dietro Verstappen, si decide tutto ad Abu Dhabi

Ferrari, Vasseur: "Tutto è ancora possibile"

Queste le parole del team principal della Ferrari Frederic Vasseur, intervenuto al termine della gara per fare il punto sul risultato ottenuto in Qatar e sulla corsa al titolo costruttori: "La nostra strategia era quella di non spingere troppo nei primi giri, facendolo in quelli successivi, un piano svolto alla perfezione sia da Sainz che da Leclerc. La direzione gara? La penalità a Norris è nello spirito del regolamento, e quella e non si discute. Mentre per quanto riguarda lo specchietto si poteva immaginare di far uscire prima la virtual safety car, togliendo uno specchietto che ha causato una situazione molto pericolosa per tutti. Un peccato per noi, per Sainz, ma anche per Hamilton. Purtroppo i detriti si trovavano sulla linea di sorpasso in curva uno, una situazione che probabilmente nessuno si aspettava. Il degrado gomma? Il nostro piano era non spingere per i primi otto giri, accelerando poi più tardi. Una strategia buona e seguita bene dall'inizio alla fine sia da Sainz, nonostante il pit stop anticipato, che da Leclerc. Con Leclerc eravamo più sicuri con la gomma bianca, la gialla ci avrebbe costretto ad un'introduzione molto più lenta. Abu Dhabi? Voglio prima digerire bene questa gara, ma posso dire che tutto è ancora possibile, visti i pochi punti rispetto alla McLaren e quelli di distanza da Red Bull. Sarà bello andare su una pista che dovrebbe essere migliore per noi. Con Verstappen tornato in corsa e una Mercedes in forma non si può sapere come andrà a finire, ma noi continueremo a spingere per conquistare l'obiettivo", ha concluso Vasseur.