Charles Leclerc in pista insieme ad Arthur: Ferrari nella storia comunque vada

La storia contro la cabala. Comunque vada, l’assalto finale al Mondiale Costruttori che manca da sedici anni (e fu il 16°...), con la McLaren favorita dalla classifica (+21) e da una pista dove la Rossa non ha mai vinto e semmai collezionato brutti ricordi (l’harakiri con Alonso nel 2010), la Ferrari ad Abu Dhabi sarà ricordata per sempre . Per la prima volta in F1 due fratelli scenderanno in pista insieme da compagni di squadra, battendo Teo e Corrado Fabi, che guidarono la Brabham nel 1984 ma alternandosi sulla BT53 (il secondo guidava al posto del primo quando l’IndyCar era in concomitanza alla F1). Domani nella prima sessione di prove libere al fianco di Charles Leclerc sulla seconda SF-24 non ci sarà Carlos Sainz , per altro al GP d’addio, ma Arthur, il minore della famiglia monegasca tutta motori .

Una grande emozione per Charles in un anno da questo punto di vista molto forte (prima vittoria sulle sue strade, il trionfo di Monza, la prima corona iridata inseguita), che vivrà da dentro il debutto in F1 del fratello Arthur, entrato nel 2020 nella Ferrari Driver Academy e da questa stagione pilota di riserva con Antonio Fuoco, nonché impegnato nell’European Le Mans Series e potenziale titolare nel WEC con l’Hypercar 499P, provata per la prima volta un mese fa in Bahrain. Così come a inizio anno è salito per la prima volta su una F1 (a Barcellona sulla SF-75 del 2022). Leclerc jr martedì si alternerà proprio con Fuoco nei test post stagionali negati dalla Mercedes a Lewis Hamilton . Sempre al fianco di Charles, che ha tre anni in più e un curriculum molto diverso.

Quanti fratelli insieme in F1!

Destino comune ai fratelli che sono riusciti ad arrivare in Formula 1, gli ultimi quelli più vincenti: Michael e Ralf Schumacher, 97 successi in due, anche se 91 per il sette volte campione (5 di fila con la Ferrari ) e 6 per il minore. Corsero sempre rivali, fino all’addio rosso del primo in Brasile nel 2006, con Ralf sulla Toyota. Celebri i Fittipaldi, andati entrambi a punti: uno solo Wilson (ma poi fondò la Copersucar sulla quale il fratello concluse la carriera), Emerson campione due volte con 14 vittorie. Iridato anche Jody Scheckter (Ferrari 1979), in pista con Ian poco ricordato, come Jimmy Stewart (un GP) a fronte di Jackie (3 titoli e 99 gare).

Whitehead (i primi fratelli in pista insieme in F1, con Peter primo privato a conquistare un podio con una Ferrari nel 1952), Rodriguez (Pedro però morì prima del debutto di Ricardo: 1962), Behra (Jean protagonista negli Anni 50, José non si qualificò mai), Brambilla (Vittorio ed Ernesto), Bianchi (Luciano e Mauro), Winkelhock (Manfred e Joachim), Brabham (con David e Gary anche figli d’arte) e De Filippis (Luigi nel 1950 cercò di imitare Maria Teresa, prima donna in un GP, iscrivendosi a Monza ma non corse) altri cognomi da citare. Come quelli pesanti per la Ferrari (e non solo): Villeneuve e Pironi. Il mitico Gilles è cresciuto sfidandosi in motoslitta e nelle corse in salita col fratello Jacques, omonimo del figlio diventato campione nel 1997, che però non riuscì a debuttare in F1. Didier Pironi aveva un fratellastro minore e allo stesso tempo cugino (stesso padre, madri diverse e sorelle): José Dolhem, fece qualche apparizione negli Anni 70.

La Ferrari sogna il 17° titolo Costruttori con i fratelli Leclerc

Ma è il momento di scrivere un’altra storia. Con i Leclerc, ma soprattutto con la Ferrari che sogna il 17° titolo Costruttori. A occhi aperti. Fred Vasseur ha un solo obiettivo in testa: la McLaren. "Abbiamo preparato a fondo questo appuntamento - assicura il team principal -. Sappiamo che la qualifica avrà un ruolo fondamentale e che la nostra macchina è più performante in gara. Charles, Carlos e tutta la squadra daranno fino all’ultima goccia di sudore per provare a portare a casa il Mondiale".