Red Bull, sì a Lawson: “Imparerò da Verstappen”

Ciao Checo , benvenuto Liam . Red Bull , come per altro ampiamente previsto, cambia ancora. A pochi mesi dal rinnovo (fino al 2026) con Sergio Perez che non ha portato i risultati auspicati, il team austriaco con base a Milton Keynes ha rotto indugi e contratto, promuovendo Liam Lawson dalla Racing Bulls. Troppo caro il prezzo pagato in termini di mancato supporto alla causa Costruttori, con il messicano (unico dei quattro top team a non aver vinto una gara quest’anno) a portare in dote un terzo dei punti di Max Verstappen (152 a 437). Si parla di quasi 20 milioni di dollari di premi in meno tra il primo e il terzo posto nel campionato, quelli che in era Budget Cap servono eccome. Anche se (si dice in Germania), per convincere Perez a farsi da parte gli sia stata data una buona uscita di 15 milioni. E accettata alla voce perdita l’uscita di 200mila follower sudamericani dagli account social. Il nuovo compagno del quattro volte campione del mondo sarà il 22enne neozelandese cresciuto nel Red Bull Junior Programme come Sebastian Vettel e lo stesso Verstappen.

Lawson: "Il sogno di una vita"

«Finora è stato un viaggio incredibile, ma questo è il sogno di una vita che s’avvera, qualcosa che ho desiderato e per cui ho lavorato fin da quando avevo otto anni - dichiara Liam -. Sono super entusiasta di lavorare al fianco di Max e di imparare da un campione del mondo, non ho dubbi che imparerò dalla sua competenza. Non vedo l’ora di iniziare!». Giovane e ambizioso, duro in pista con tutti. Quando basta per convincere il team a puntare s di lui nonostante 5 GP disputati nel 2023 e 6 (gli ultimi) quest’anno, sempre come sostituto di Daniel Ricciardo. In AlphaTauri per l’infortunio dell’australiano, in Racing Bulls per il suo taglio. Undici GP e tre noni posti per il campione delle Toyota Serie 2019, vice in DTM (2021) e Super Formula (2023). Sufficienti per battuto la concorrenza del giapponese Tsunoda, che vanta 90 GP e ha effettuato sulla Red Bull il test post-campionato di Abu Dhabi.

Le parole di Horner

«Yuki è un pilota molto veloce e ha svolto un ottimo lavoro per noi, ma analizzando le loro gare il ritmo di Liam è leggermente migliore, ha più potenziale. Tsunoda resta in Racing Bulls, a disposizione nel caso in cui dovesse essere necessario» spiega il team principal Christian Horner. Pressione e concorrenza, sempre. Politica opposta scelta dalla Mercedes, che dopo l’addio di Lewis Hamilton e la scelta di baby Kimi Antonelli ha richiamato l’usato sicuro Valtteri Bottas, che da esodato della Sauber-Audi ritrova un volante anche se al simulatore e come riserva nel team col quale ha conquistato 10 vittorie, 58 podi e 20 pole. «Bentornato a casa» dice Toto Wolff, che così acquisisce esperienza da vendere e dà tranquillità a tutti, Kimi compreso.