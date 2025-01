Hamilton compie 40 anni: torta Ferrari e auguri per Lewis

ll sette volte campione del mondo Lewis Hamilton oggi festeggia i suoi quarant'anni. E la Ferrari lo celebra sui social con una torta ricoperta di glassa rossa, con una sola candelina accesa, con scritta "Auguri Lewis" in vista della prossima stagione , la prima, su una monoposto del Cavallino. Sui social, la scuderia di Maranello ha pubblicato un video con scritto "The birthday cake - Happy Birthday Lewis": il post ovviamente è diventato virale ed ha fatto già il pieno di like e commenti.

Gli auguri della F1 e della Mercedes

Non si sono fatti attendere anche gli auguri del profilo ufficiale della F1 che ha pubblicato ben due post: il primo con la foto di Hamilton e un semplice "Happy Birthday Lewis!" e in seguito anche una gallery con le più belle foto che ritraggono il pilota britannico nella sua carriera tra trionfi e vita privata: "40 iconic pictures celebrating the big 4-0". Bello anche il messaggio della Mercedes che ha postato una foto del britannico mentre bacia il trofeo ricevuto a Silverstone con la scritta in italiano: "Buon Compleanno". Con la Mercedes, Hamilton ha disputato dodici stagioni conquistando sei titoli.