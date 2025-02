Ferrari, Zhou Guanyu pilota di riserva: "Tornato dove tutto è iniziato"

Il primo pilota cinese in Formula 1 tornerà alla Ferrari come uno dei suoi piloti di riserva per la stagione 2025. Zhou Guanyu non ha un posto da prima guida per il 2025 dopo aver lasciato la Sauber alla fine dell'anno scorso, ma potrebbe subentrare alla Ferrari se Charles Leclerc o Lewis Hamilton non potessero correre. Zhou ha corso per la prima volta in F1 nel 2021 per quella che all'epoca era la scuderia Alfa Romeo, prima che tornasse al nome Sauber.