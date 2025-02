Nuova Ferrari, presentazione piloti e livree: la diretta con Hamilton e Leclerc, dove vederla in tv  

LONDRA (Inghilterra) - Il mondiale di F1 2025 inizia a scaldare i motori e lo fa con una grande novità, questa sera a Londra verranno presentate le nuove livree delle monoposto oltre ai piloti nell'evento chiamato F175 Live. Condotto dal comico britannico Jack Whitehall , lo show è arricchito da ospiti musicali di primo piano, dai Take That a Machine Gun Kelly , da Kane Brown a Brian Tyler (specialista delle colonne sonore, tra cui l’odierna sigla della F1), una fusione tra motori e intrattenimento che è il sale della gestione di Liberty Media, un trend che nell’ultimo lustro ha garantito alla F1 un nuovo e impressionante salto a livello di popolarità. Una trama che magari i puristi come Max Verstappen potrebbero non gradire, ma che ha funzionato.

La Ferrari di Hamilton & Leclerc

Come specificato prima a Londra verranno presentate le livree e non le monoposto 2025, la Ferrari però vuole togliere l'ansia ai tifosi. Infatti subito dopo l'evento il team rosso svelerà la SF25 con la quale correranno Charles Leclerc e Lewis Hamilton: la Scuderia metterà a disposizione alcune immagini (rendering) della vettura pronta a scendere in pista per il campionato 2025. Un momento attesissimo nel giorno del 127esimo anniversario dalla nascita di Enzo Ferrari. Mercoledì sarà invece il giorno dei primi passi della Sf25, Hamilton e Leclerc scenderanno in pista a Fiorano per lo shakedown a partire dalle ore 10 (anche questo in diretta su Sky Sport).Una vettura evoluzione della SF-24 che l’anno scorso ha chiuso in progresso, però con modifiche radicali: su tutte, le sospensioni anteriori, mutuate da Red Bull e McLaren. La trasmissione è stata rivista con ingombri ridotti rispetto alla SF-24. L’aerodinamica presenta piccoli, ma significativi cambiamenti.

Le novità: non solo Hamilton-Ferrari

A differenza di 12 mesi fa, la Formula 1 2025 offre numerose novità, dall’Hamilton ferrarista a Carlos Sainz sulla Williams, fino a una classe di rookie decisamente nutrita, con Kimi Antonelli sulla Mercedes, Gabriel Bortoleto (Sauber, futura Audi), Jack Doohan (Alpine) e Isack Hadjar (Racing Bulls), senza dimenticare che lo stesso giovane talento ferrarista Oliver Bearman (Haas) e la nuova seconda guida Red Bull, Liam Lawson, fanno parte della nouvelle vague di una F1 ringiovanita.