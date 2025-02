F1, test sospesi in Bahrain e meccanici Ferrari con la torcia: il motivo è assurdo

Si accendono i riflettori sul mondiale di Formula 1. Tranne che in Bahrein. Curioso imprevisto nei test di pre campionato in corso sul circuito di Sakhir, dove le scuderie saranno impegnate nella preparazione al debutto stagionale fino al 28 febbraio. Tuttavia, a complicare la sessione è stato un blackout che ha lasciato in ombra la pista e che ha pertanto costretto le monoposto a rientrare ai box dopo che è stata sventolata la bandiera rossa. Come mostrato dalle immagini, mentre lo staff del Bahrain International Circuit è sono intervenuti per ripristinare l'illuminazione, i meccanici delle scuderie hanno dovuto ricorrere alle torce per procedere con il monitoraggio delle vetture. Il blackout è durato circa mezz'ora, ma i piloti potrebbero non riprendere i test a causa delle condizioni meteo.