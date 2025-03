GP Australia, delusione Ferrari: Leclerc e Hamilton in 4ª fila! Pole Norris

È di Lando Norris la prima pole position stagionale. Il pilota McLaren conquista la prima posizione del Gran Premio d'Australia, nonché la decima pole in carriera. Alle sue spalle, il compagno di squadra Oscar Piastri e a seguire il campione del mondo in carica Max Verstappen. Settima e ottava posizione per la Ferrari, che taglia per prima il traguardo con Charles Leclerc seguito da Lewis Hamilton, che accusano un ritardo rispettivamente di 659 e 877 millesimi: gara in programma alle ore 5 italiane di domenica 16 marzo presso il circuito dell'Albert Park di Melbourne.