Hamilton: “Serve crescere”. Leclerc: “Delusi”. Vasseur: “Gara un’altra storia"

Non un inizio entusiasmante per la Ferrari, che alla prima qualifica stagionale valida per il Gp d'Australia chiude in 4ª fila. Sul circuito dell'Albert Park di Melbourne, Charles Leclerc precede in 7ª posizione il compagno Lewis Hamilton, con un ritardo rispettivamente di 659 e 877 millesimi dal tempo da pole position di 1'15"096 registrato da Lando Norris. Il pilota McLaren partirà davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri (0"084) e al campione del mondo in carica Max Verstappen (0"385 ). Il piazzamento della Rossa delude dunque le aspettative sul nuovo tandem della scuderia di Maranello, affidatasi al 7 volte campione del mondo, oltre che al monegasco, per rilanciare la corsa al titolo che manca da 18 anni. Gara in programma alle ore 5 italiane di domenica 16 marzo.